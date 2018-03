Veröffentlicht am 3. März 2018 von wwa

NEUWIED – Generationenkino startet erfolgreich in eine neue Runde – Mit der Komödie „Willkommen im Hotel Mama“ begann in Neuwied die erste von drei Veranstaltungen des Generationenkinos. Trotz derzeitiger Grippewelle konnten der Seniorenbeirat Neuwied, die Kinobetriebe Weiler und Bürgermeister Michael Mang über 40 Kinofans zunächst zu Kaffee und Kuchen im Foyer und später in der Filmvorführung begrüßen. Schön war dabei zu sehen, dass Großeltern und Enkelkinder gemeinsam das Angebot nutzten. Gerade der nächste Termin in den Osterferien ist dazu prädestiniert, einen Familienausflug ins Metropol-Kino zu machen. Denn das Generationenkino zeigt am Dienstag, 27. März, die Geschichte der Gepardin „Maleika“ und ihrer sechs Jungtiere in der afrikanischen Savanne. Ab 15:00 Uhr gibt es Kaffee und Kuchen, bevor um 16:00 Uhr der Film startet. Karten gibt es nur im Vorverkauf direkt im Kino oder unter www.kinoneuwied.de