Veröffentlicht am 2. März 2018 von wwa

A K T U E L L – Wohnhausbrand in Forstmehren, Verbandsgemeinde Altenkirchen – drei Löschzüge im Einsatz – Seit 10:20 Uhr am Freitag, 02. März, stehen die Feuerwehrkräfte der Löschzüge Mehren, Weyerbusch und der Leiterzug der benachbarten Feuerwehr aus Eitorf im Löscheinsatz eines Wohnhauses in Forstmehren. Gegen 10:15 Uhr entdeckten Nachbarn in der Mehrener Straße in Forstmehren die Brandentwicklung in einem alleinstehenden Fachwerkhaus. Flammen hatte bereits das Dach durchschlagen. Die Leitstelle Montabaur alarmierte umgehend die Löschzüge Mehren und Weyerbusch sowie die Einsatzzentrale Altenkirchen. Als die ersten Feuerwehrkräfte eintrafen stand die rechte Gebäudeseite, im Bereich des Ateliers, in Vollbrand. Im Dachbereich fraßen sich die Flammen in die linke Gebäudehälfte. Die Einsatzleitung übernahm der Verbandsgemeindewehrleiter Ralf Schwarzbach. Ihm zur Seite stand die Wehrführer des Löschzuges Weyerbusch, Andreas Krüger (stellvertretender VG Wehrleiter) und Michael Imhäuser. Die Feuerwehr ging unter Atemschutz mit mehreren Rohren von außen in die Brandbekämpfung. Gleichzeitig ging ein AG Trupp in den Innenangriff. Zur Unterstützung wurde noch die Drehleiter der Feuerwehr Eitorf nachalarmiert. Die Eitorfer gingen die Brandbekämpfung aus dem Leiterkorb an und deckte das Dach ab um an die Glutnester zu kommen. Die Polizei Altenkirchen war mit drei Fahrzeugbesatzungen vor Ort, das DRK mit der Bereitschaft Altenkirchen. Inzwischen ist der Brand unter Kontrolle und weitestgehend gelöscht. (wwa) Fotos: Wachow