Schulsozialarbeit in Neuwied wird gefördert

Veröffentlicht am 5. März 2018 von wwa

NEUWIED – Schulsozialarbeit wird gefördert – Erfreuliche Post erhielt der Neuwieder Landtagsabgeordnete Fredi Winter von der Rheinland-Pfälzischen Bildungsministerin Dr. Stefanie Hubig. Verschiedene Schulen erhalten für das Jahr 2018 im Rahmen einer Projektförderung eine Festbetragsfinanzierung als Landeszuwendung für die Schulsozialarbeit. Im Landkreis Neuwied erhalten die Realschulen plus in Linz, Asbach, Dierdorf, Puderbach und Unkel für die entsprechenden Stellenanteile eine Förderung von 107.100 Euro. In die Stadt Neuwied fließen 168.300 Euro an die Realschulen plus Heinrich Heine, Robert Krups, Carmen Sylva, Grundschule Marienschule, die IGS sowie die Schwerpunktschule SFL. Fredi Winter freut sich über die Förderung des Landes für diese wertvolle und unverzichtbare Schulsozialarbeit.