NEUWIED – AfD Kreistreffen am Freitag, 09. März – Der Kreisverband Neuwied der Alternative für Deutschland (AfD) lädt Mitglieder und interessierte Bürger zum monatlichen offenen Kreistreffen am Freitag, 09. März ein. Als besonderer Gastredner wurde Joachim Paul, MdL und bildungspolitischer Sprecher der AfD-Fraktion im Landtag Rheinland-Pfalz eingeladen. Joachim Paul berichtet über bildungspolitische Aktivitäten der AfD im Landtag. Weiterhin wird der Fraktionsvorsitzende im Neuwieder Stadtrat und Vorstandsmitglied, Peter Schmalenbach von den Aktivitäten der AfD-Stadtratsfraktion berichten. Die Veranstaltung findet in Neuwied statt und beginnt um 19:00 Uhr. Den Veranstaltungsort können Interessenten via Email an info@afd-neuwied.de mit Namen und Telefonnummer erfragen.