Veröffentlicht am 1. März 2018 von wwa

BREITSCHEIDT-MÜHLENTHAL – Ehemalige Möbelfabrik brennt im Mühlenthal – Am Donnerstagmorgen, 01. März, gegen 06:30 Uhr, wurde die Feuerwehr Hamm/Sieg durch die Leitstelle in Montabaur alarmiert. Gemeldet wurde ein Gebäudeband im Parrichsweg in Breitscheidt-Mühlenthal. Als der Hammer Wehrleiter nur kurze Zeit später an der Einsatzstelle eintraf, standen bereits eine Garage und das Dach einer angrenzenden Halle in Vollbrand. Er veranlasste sofort den Vollalarm für die Hammer Wehr und fordert die Kameraden der Feuerwehr Altenkirchen zur Unterstützung an.

Die Hammer Wehrmänner legten schnell die Atemschutzgeräte an und begannen mit der Brandbekämpfung. Sie verhinderten eine weitere Ausbreitung des Brandes auf die anderen Gebäudeteile. Die Nachlöscharbeiten dauerten aber noch bis in die Mittagsstunden an. Aufgrund der Wetterverhältnisse musste der Bauhof aus Hamm während der Löscharbeiten die Straßen um das Objekt ständig mit Salz abstreuen, damit keiner der Einsatzkräfte auf dem Glatteis ausrutschte. Der Ortsbürgermeister von Breitscheidt, Aloys Lück, sowie der neue VG Bürgermeister Dietmar Henrich machten sich vor Ort ein Bild vom Schadensausmaß und erkundigten sich bei Wehrleiter Heiko Grüttner. Die Kameraden aus Altenkirchen unterstützten mit Atemschutzgeräteträgern und der Drehleiter die Löscharbeiten. Insgesamt waren 35 Einsatzkräfte der Wehren aus Hamm und Altenkirchen sowie vier Mann vom DRK Ortsverein Altenkirchen-Hamm im Einsatz. Verletzt wurde bei diesem Einsatz niemand. (am) Fotos: Alexander Müller