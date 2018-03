Veröffentlicht am 1. März 2018 von wwa

SCHÖNEBERG – Obstbaumschnittkurs am 3. März in Schöneberg – Noch freie Plätze für kurzentschlossene Anfänger und Fortgeschrittene –Am Samstag, 3. März von 10:00 bis 17:00 Uhr veranstalten die Ortsgemeinde Schöneberg und die untere Naturschutzbehörde des Kreises gemeinsam einen Obstbaumschnittkurs. Treffpunkt ist das Dorfgemeinschaftshaus in der Schulstraße 5 in Schöneberg.

Große Obstbäume und Streuobstwiesen gehören unverwechselbar zum Landschaftsbild des Kreises Altenkirchen. Um die Bäume richtig zu schneiden und zu pflegen, benötigt man jedoch ein wenig Handwerkszeug.

Die Grundregeln des Obstbaumschnitts sind gut erlernbar. Obstschnitt-Fachmann Harry Sigg vom NABU Altenkirchen erklärt und zeigt, wie es richtig gemacht wird. Der Kurs beginnt mit der Theorie, also Erläuterungen zu Baumstatik, Schnitttechniken, Baumpflanzung, Düngung, Pflanzschnitt und Erziehungsschnitt bis ins Ertragsalter. Nach dem gemeinsamen Mittagessen üben die Teilnehmenden an bis zu 15 Jahre alten Obstbäumen den Erziehungs- und Auslichtungsschnitt praktisch.

Für den Kurs benötigen die Teilnehmenden eine scharfe Rosenschere und eventuell eine Baumsäge, sowie festes Schuhwerk. Der Kostenbeitrag liegt bei 15 Euro für Schöneberger/Innen sowie bei 20 Euro für Gäste. Darin enthalten sind das Mittagessen und die Kursunterlagen.

Anmeldung sind möglich bei Ortsbürgermeister Jürgen Schneider, Telefon 0 26 81/ 58 04, oder bei Olaf Riesner-Seifert von der unteren Naturschutzbehörde des Kreises, Telefon 0 26 81/ 81- 26 52 oder Email an UNB@kreis-ak.de.