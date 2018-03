Feuerwehr stellt Pferd wieder auf die Beine

Veröffentlicht am 1. März 2018 von wwa

FRIESENHAGEN – Feuerwehreinsatz der Feuerwehren Friesenhagen und Harbach zur Pferderettung – Am Dienstag, 27. Februar, wurden die Löschzüge Friesenhagen und Harbach gegen 14:00 Uhr zu einer Tierrettung auf einem Pferdehof nach Friesenhagen-Wildenburg alarmiert. In einer Stallung lag ein am Hinterbein verletztes Pferd und konnte nicht mehr alleine aufstehen. Problem war, dass dieses Pferd auf einem nicht ausgestreuten Betonboden lag und beim Versuch wieder aufzustehen, immer wieder mit dem gesunden Hinterbein wegrutsche. Das Tier lag schon mehrere Stunden auf dem kalten Boden und unterkühlte, auch wegen der sehr eisigen Außentemperaturen, immer mehr.

Mit einem privaten Traktor mit Frontlader eines Friesenhagener Feuerwehrmannes gelang die Feuerwehr in die Stallung. Die Zufahrt dahin gestaltete sich anfangs schwierig. Ein Gatter bzw. Zaun musste demontiert werden. Da die Scheune sehr klein war, passte nur dieser kleine, wendige Traktor hinein.

Mit dem Frontlader, einer Bandschlinge und einem B- Schlauch wurde im Beisein des betreuenden Tierarztes das Pferd aufgerichtet, sodass es langsam wieder alleine stehen konnte.

Für die Feuerwehren ein eher nicht alltäglicher Einsatz. Zu der schwierigen Bergung kamen die widrigen Wetterbedingungen mit der eisigen Kälte hinzu. Nach zweieinhalb Stunden wurde der Einsatz erfolgreich beendet.

Die Feuerwehr Friesenhagen wurde bereits am Dienstagvormittag mit der neuen First Responder Einheit bei einem internistischen Notfall gefordert. Mittwochvormittag wurde der nächste, der vierte Einsatz mit der First Responder Einheit, die Einheit ist seit 28 Tagen im Dienst, abgearbeitet. (kodi) Fotos PuMa FFW Kirchen