Veröffentlicht am 2. März 2018 von wwa

ALTENKIRCHEN – Vortrag zum Thema „Blut – dein eigenes Hilfsmittel“ – Kreisvolkshochschule setzt Gesundheitsreihe fort – Mehrere Vorträge rund um die Gesundheit gibt es im gerade begonnenen Semester der Kreisvolkshochschule Altenkirchen.

Am Donnerstag, 8. März, findet im Gebäude der Kreisvolkshochschule in Altenkirchen, Rathausstraße 12, oberhalb der Kfz-Zulassungsstelle, ab 19:30 Uhr der Vortag „Hirudo -Blutegeltherapie!“ statt. Arthrose, Gelenkschmerzen oder Rheuma: unter diesen Beschwerden leiden einige Menschen. Schmerzmittel oder gar ein künstliches Gelenk müssen aber nicht die Endstation sein, wie Stefanie Biek in ihrem Vortrag erläutert. Sie geht auf das Krankheitsbild Arthrose ein, sowie auf die Geschichte, mögliche Indikatoren und Wirkungsweise der medizinischen Blutegeltherapie. Die Teilnehmergebühr beträgt jeweils 5 Euro. Anmeldungen und weitere Informationen bei der Kreisvolkshochschule unter Telefon 0 26 81/ 81- 22 12 oder per Email unter kvhs@kreis-ak.de.