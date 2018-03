Veröffentlicht am 2. März 2018 von wwa

NEITERSEN Jahreshauptversammlung Wiedbachtaler Frauenchor Neitersen – Der Wiedbachtaler Frauenchor Neitersen lädt zur Jahreshauptversammlung am Donnerstag, 22. März, ab 20:00 Uhr in den kleinen Saal der Wiedhalle in Neitersen ein.

Die Tagesordnung sieht folgende Punkte vor: