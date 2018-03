Veröffentlicht am 2. März 2018 von wwa

ALTENKIRCHEN – Terminverschiebung- „Frauen machen Theater“ im Haus Felsenkeller – Am Wochenende vom 27. bis 29. April, nicht wie im Programmheft angekündigt am Wochenende davor, findet im Haus Felsenkeller ein Theaterworkshop für Frauen statt. Aus organisatorischen Gründen musste ein Workshop, der im Bildungsprogramm des Haus Felsenkeller für den 20. bis 22. April angekündigt wurde um eine Woche verschoben werden. Am 27. beginnt also „Frauen machen Theater“: Das Theater stellt einen Erfahrungsraum der besonderen Art dar, in den sich der Mensch hineinbegibt, den er aber auch wieder verlassen kann. Die Bühne wird zum Spiegel, der das Leben und uns selbst reflektiert und damit auch unsere Rolle als Frau. Die Fantasie eröffnet eine unendliche Anzahl von Versuchsanordnungen, in denen Erfahrungen spielerisch erprobt und angereichert werden können, so, wie wir es im alltäglichen Leben niemals könnten. Die Schauspielerinnen haben die Möglichkeit, aus sich herauszutreten, Neues auszuprobieren – bei allem Ernst: als unterhaltsames Spiel und ästhetisches Vergnügen.

Theater verändert zwar nicht die Welt, aber es schafft ein neues Bewusstsein für uns selbst und somit einen anderen Blick auf die Welt. Erika Kaldemorgen, Regisseurin, Schauspielerin und Philosophin, leitet in diesem Workshop alle Interessentinnen an. Die Kursgebühr beträgt 89 Euro. Kooperationsveranstaltung: Landesarbeitsgemeinschaft anderes lernen.

Informationen und Anmeldung im Haus Felsenkeller, Telefon: 02681 986412 und Anmeldetelefon: 02681803598 (rund um die Uhr) oder unter www.haus-felsenkeller.de.