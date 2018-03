Veröffentlicht am 1. März 2018 von wwa

WEITEFELD – 7.000 Euro Sachschaden bei Verkehrsunfall in Weitefeld – Etwa 7.000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmittag, 26. Februar, in Weitefeld. Eine 31jährige Frau befuhr mit ihrem Pkw die Kreisstraße 112 in Richtung Neunkhausen. Innerhalb einer Rechtskurve verlor die sie aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf winterglatter Fahrbahn die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Sie geriet auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem entgegenkommenden Fahrzeug einer 26jährigen Frau.