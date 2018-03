Polizei stellt Fahrzeug sicher

Veröffentlicht am 1. März 2018 von wwa

BETZDORF/STEINEROTH – Führen eines Pkw unter Drogeneinfluss – Eine 27jährige Autofahrerin wurde am Dienstagvormittag, 27. Februar, in Steineroth, in der Kirchstraße, zur Verkehrskontrolle angehalten. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass die Fahrzeugführerin nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Der Führerschein war ihr aufgrund Konsums harter Drogen entzogen worden. Zudem stand die Betroffene offensichtlich unter dem Einfluss von Drogen. Ein Schnelltest reagiert positiv auf Amphetamin.

Eine Blutprobe wurde entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Bei der Durchsuchung der mitgeführten Sachen und des Fahrzeuges wurde eine geringe Menge Amphetamin gefunden und sichergestellt. Da die Frau schon mehrfach einschlägig aufgefallen war, wurde der Wagen zur Verhinderung weiterer Straftaten präventiv sichergestellt.