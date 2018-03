Veröffentlicht am 1. März 2018 von wwa

KOBLENZ – Halle zur Elektromobilität war der Publikumsmagnet – Regionales Netzwerk präsentierte sich bei der Koblenzer Autoschau – Der Gemeinschaftsstand des Regionalen Netzwerkes Elektromobilität war der große Publikumsmagnet bei der Autoschau der Sparkasse Koblenz am Wochenende. An beiden Ausstellungstagen konnten sich die beteiligten Autohäuser, die Vertreter des regionalen Elektrohandwerks und der Energieversorgung Mittelrhein (evm) über reges Interesse der Besucher freuen. Teilweise hatten sich wahre Menschentrauben um die neuesten Elektrofahrzeuge gebildet. „Das war ein sehr guter Auftakt für das Netzwerk“, freut sich evm-Pressesprecher Marcelo Peerenboom. „Auch die Rückmeldungen unserer Partner waren sehr positiv. Es war gut, dass wir die Elektromobilität in einer eigenen Halle gebündelt präsentiert haben.“

Im Fokus standen bei den Besuchern vor allem die aktuellen Modelle der Händler. Die Autohäuser der Löhr-Gruppe (VW, Audi, Porsche, Seat, Skoda), der Ford-Store Foerster, BMW Hanko, das Autohaus Schilling (Renault, Nissan, Dacia), das Autohaus Scherhag (VW, Hyundai) sowie Mercedes-Händler Lyhs & Gondert präsentierten die neuen E-Fahrzeuge, die teilweise schon eine beachtliche Reichweite aufweisen. Außerdem interessierten sich die Besucher der Autoschau für die Lademöglichkeiten zu Hause. Hier konnten die Experten der evm die unterschiedlichen Ladeboxen vorstellen und über die Ladekarte der evm informieren, die das öffentliche Laden an über 8000 Ladepunkten im In- und Ausland ermöglicht.

Wichtig war es den Akteuren, über den 360-Grad-Service zu informieren, den das Regionale Netzwerk Elektromobilität bietet. Auf besonders großes Interesse stieß dabei die Möglichkeit, Strom über Fotovoltaikanlagen zu produzieren und für das eigene Elektrofahrzeug zu nutzen. „Interessant war für uns auch, dass sich zahlreiche Senioren mit dem Gedanken tragen, auf Elektrofahrzeuge umzusteigen“, berichtet Marcelo Peerenboom von der evm.

Foto: Petra Quirin (r.) von der evm informierte über Ladeboxen. Foto: evm/Frey

Foto. Das Regionale Netzwerk Elektromobilität präsentierte sich in einer eigenen Halle.