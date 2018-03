Veröffentlicht am 1. März 2018 von wwa

HAMM – Fußballmannschaften von der Volksbank Hamm/Sieg eG neu eingekleidet – Bereits seit Jahren nimmt die IGS Hamm erfolgreich an zahlreichen Fußballveranstaltungen teil. Die Schulmannschaften der kombinierten Jahrgangsstufen 5/6 und 11/12/13 sind Teilnehmer am Fritz-Walter Cup und an den regionalen/überregionalen Schülermeisterschaften. Letztes Schuljahr kam zudem die Veranstaltung „Jugend trainiert für Olympia“ hinzu. Die zukünftigen Siege können die beiden Mannschaften in ihren neuen Trikots nach Hause tragen. Gesponsert von der Volksbank Hamm/Sieg eG.

Foto: (v.l.): Sven Gewehr (Prokurist), Dieter Schouren (Vorstand), Michael Wertebach (Organisationsleiter der IGS) Sowie Schüler der beiden Fußballmannschaften