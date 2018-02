Fahrt endet im Wohnzimmer

Veröffentlicht am 27. Februar 2018 von wwa

LANGENHAHN – Personenwagen zu schnell unterwegs und fährt in Hauswand – Am Montagabend, 26. Februar, gegen 20:43 Uhr befuhr ein Autofahrer eine Seitenstraße im Ortsteil Langenhahn-Hinterkirchen. Am Ende der abschüssigen Straße fuhr er auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit, so die Polizei, in einer Rechtskurve geradeaus und stieß frontal gegen eine Hauswand.

Die Fahrzeugfront durchbrach die Außenwand und beschädigte das Wohnzimmer. Glück im Unglück hatte die Hauseigentümerin, sie saß in dem Wohnzimmer, schaute fernsehen und wurde nicht verletzt. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Der Gesamtschaden wird von der Polizei auf circa 11.000 Euro geschätzt. Quelle: Polizei Fotos: Polizei