Veröffentlicht am 27. Februar 2018 von wwa

BETZDORF – Ortsverband BÜNDNIS 90/Die Grünen wählt neuen Vorstand –Die Weichen für die nächsten zwei Jahre wurden bei den Vertretern von BÜNDNIS 90/ Die Grünen gestellt. Auf der Sitzung wählte der Ortsverband Betzdorf-Kirchen/Gebhardshain seinen neuen Vorstand. Gleichberechtigte Vorsitzende sind Anna Neuhof und Gaby Tsygie. Als Beisitzer/innen fungieren Christel Mies und Wolfram Westphal, Katrin Donath als Schriftführerin und Matthias Merzhäuser als Kassierer wurden in ihren Ämtern bestätigt.

„Wir danken dem alten Vorstand für die erfolgreiche Arbeit, ohne Euch wäre der Ortsverband nicht so erfolgreich „, so Anna Neuhof, „die Zusammensetzung des neuen Vorstandes repräsentiert uns Grüne in den beiden Verbandsgemeinden und stellt sicher, dass wir koordiniert und effektiv arbeiten können.“

Besonderer Dank der Mitglieder, verbunden mit den besten Wünschen für die Zukunft galt dem ehemaligen Sprecherduo Marion Pfeifer und Wolfram Westphal die sich auf eigenen Wunsch nicht zur Wiederwahl stellten.

Anknüpfend an die bisherige, erfolgreiche Arbeit wird die Hauptaufgabe des neuen Vorstandes die Vorbereitung auf die Kommunalwahlen 2019 sein, darin sind sich alle einig. „Mehr Grün in die Kommunalpolitik, es gilt alle Möglichkeit auszuschöpfen, um auch in den Kommunen mehr Ökologie, mehr Nachhaltigkeit und mehr Klimaschutz zu verwirklichen. Außerdem unterstützen wir alle Initiativen zur Sicherung der ärztlichen pflegerischen Versorgung in unseren Städten und Dörfern“, so der neue Vorstand. Mehr Grün heiße auch interkommunale Tourismusförderung und Zukunftssicherung durch kommunale Daseinsvorsorge im ländlichen Raum.“

„Wir werden auch zu gesellschaftlichen Themen nicht schweigen.“ so Anna Neuhof, „wir verurteilen Rassismus jedweder Art und wir erteilen rechtsextremen und menschenfeindlichen Aktionen und Aussagen eine klare Abfuhr“. Wir Grüne stehen auch weiter für eine verantwortungsvolle Politik und so wollen wir unsere Verbandsgemeinde unter Berücksichtigung ihrer besonderen Belange aktiv gestalten.