Veröffentlicht am 28. Februar 2018 von wwa

BETZDORF – Traditionelles Fischessen der CDU Gemeindeverbände Betzdorf und Gebhardshain – Zum politischen Aschermittwoch mit traditionellem Fischessen hatten die CDU Gemeindeverbände Betzdorf und Gebhardshain eingeladen und fast 70 Mitglieder folgten der Einladung ins Stadthallenrestaurant nach Betzdorf.

Jessica Weller, Vorsitzende der CDU Gebhardshain, und Michael Mies, Vorsitzender der CDU Betzdorf, begrüßten die Gäste aus allen Ortsteilen der beiden Gemeindeverbände und konnte neben Landrat Michael Lieber und den Landtagsabgeordneten Michael Wäschenbach und Dr. Peter Enders auch den ersten Beigeordneten der Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain Joachim Brenner willkommen heißen. Ein besonderer Gruß galt dem Vorsitzenden der Europa-Union im Kreis Altenkirchen Dr. Markus Schulte, der direkt aus Brüssel nach Betzdorf gereist war, um am politischen Aschermittwoch teilzunehmen. Nach einem kurzen Rückblick auf die vergangene Bundestagswahl und die Koalitionsverhandlungen richteten die beiden Vorsitzenden den Blick nach vorne auf die anstehende Kommunalwahl 2019. Ein besonderer Dank galt noch dem Inhaber des Stadthallenrestaurants Dominic Friedrichs, der trotz laufender Renovierungsarbeiten den Barbarasaal für die Gruppe geöffnet hatte. Im Anschluss wurden in gemütlicher Runde weitere interessante Gespräche an den Tischen geführt.