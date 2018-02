Veröffentlicht am 28. Februar 2018 von wwa

NEUWIED – Neuwied präsentierte sich als lohnendes Ziel für Wanderer – Erstmals präsentierte sich die Stadt Neuwied auf der WanderArt in Königswinter und das mit guter Resonanz. Jedenfalls informierten sich an dem Stand zahlreiche Besucher der Messe über Wandern in Neuwied. Dass die Tourist-Information dazu die noch druckfrische neue Neuwied-Wanderkarte den Interessenten präsentieren konnte, war natürlich hilfreich für eine gelungene Werbung für Neuwied. Aber auch andere Freizeitangebote in der Deichstadt wurden rege nachgefragt. Rund 30 Aussteller aus der Region stellten sich bei der WanderArt vor.