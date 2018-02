Veröffentlicht am 28. Februar 2018 von wwa

ALTENKIRCHEN – Vitalreise geht nach Bad Kissingen – SeniorenReise im Oktober – Gesundheit und Erholung – In Kooperation mit einem Hachenburger Reisebüro führt der DRK-Kreisverband Altenkirchen vom 06. bis 13. Oktober eine Vitalreise nach Bad Kissingen durch. Wer gerne in den Urlaub fahren möchte, sich aber in einer Gruppe sicherer fühlt, ist hier bestens aufgehoben. Außerdem wird die Reisegruppe über den gesamten Zeitraum von zwei DRK-Mitarbeitern begleitet.

Im Parkhotel CupVitalis wurden bereits Zimmer für Reisenden reserviert. Zum Angebot gehören neben der Halbpension plus (mit Mittagssnack) auch diverse Anwendungen im Spa-Bereich sowie der Transfer mit einem modernen Reisebus nach Bad Kissingen und wieder zurück.

„Die Reise kann ab sofort gebucht werden. Ich freue mich schon jetzt auf die Anrufe reiselustiger Senioren bei DRK-Kreisverband in Altenkirchen unter: 02681 800642“, so Anne Schneider vom DRK-ReiseService.