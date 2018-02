Veröffentlicht am 28. Februar 2018 von wwa

BRACHBACH – Änderungen zum Empfang von Jacqueline Lölling am Samstag, 03. März –Auf Grund der sehr großen Resonanz bei der Bevölkerung und dem daraus zu erwartenden Zuschauerandrang, hat sich der Ortsgemeinderat Brachbach dazu entschieden, den Empfang von Jacqueline Lölling in ein Festzelt am Feuerwehrhaus zu verlegen!

Daher gibt es auch kleine Änderungen beim zeitlichen Ablauf. Jacqueline wird erst gegen 16.30 Uhr an ihrem Elternhaus abgeholt und in einem Umzug zum Festzelt am Feuerwehrhaus geleitet. Der geplante Empfang wird ab 17.30 Uhr stattfinden.