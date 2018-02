Veröffentlicht am 27. Februar 2018 von wwa

WEITEFELD „Was tun, wenn mein Kunde wackelt?“ – Thema „Gläubigerschutz“ im Fokus des nächsten Metall-Forums – Wirtschaftsförderung lädt ein –Wenn ein Unternehmen in Schwierigkeiten gerät, stellen sich gerade für seine Lieferanten, Vermieter und Geschäftspartner eine Reihe von wichtigen Fragen. Unter der zentralen Frage „Was tun, wenn mein Kunde wackelt?“ lädt die Wirtschaftsförderung des Kreis Altenkirchen zum Thema „Gläubigerschutz“ zu einer Veranstaltung aus der Reihe Metall-Forum ein. Das Forum findet am Mittwoch, 14. März, ab 17:00 Uhr, bei der Firma Mubea, Werk Weitefeld, statt, und ist für Teilnehmer aller Branchen offen.

Rechtsanwalt Robert Buchalik, Geschäftsführender Gesellschafter der Buchalik Brömmekamp Rechtsanwaltsgesellschaft mbH mit Sitz in Düsseldorf, ist Experte auf dem Gebiet „Gläubigerschutz“. Er wird Optionen für „richtiges“ Handeln aufzeigen und die Sanierung unter Insolvenzschutz sowie die neue vorinsolvenzliche Sanierung erläutern. Der Fachanwalt wird auf die Fragen eingehen: Wie kann ich selbst vermeiden, in den Strudel zu geraten? Kann ich meinem Kunden helfen, ohne selbst Nachteile zu befürchten? Was geschieht mit meinen Vorbehaltswaren, Abtretungen und Gewährleistungsbürgschaften? Kann ein Besserungsschein in der Zukunft helfen?

Praktische Einblicke erhalten die Teilnehmer insbesondere durch Erfahrungsberichte von ESUG-sanierten Unternehmen, in denen erfolgreiche Restrukturierungen durch Insolvenz in Eigenverwaltung geschildert werden. Es wird um Anmeldung bis zum 8. März bei der Wirtschaftsförderung Kreis Altenkirchen, Iris Scharenberg-Henrich, Telefon: 0 26 81/ 81- 39 09 oder iris.scharenberg-henrich@kreis-ak.de, gebeten.

Die Teilnahme ist kostenfrei, die Teilnehmerzahl begrenzt. Die Anmeldungen werden nach Eingangsdatum berücksichtigt. Weitere Informationen zur Veranstaltung sind zu finden unter www.wirtschaftsfoerderung-ak.de/aktuelles.