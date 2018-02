Veröffentlicht am 27. Februar 2018 von wwa

ALTENKIRCHEN – Kreisvolkshochschule Altenkirchen bietet wegen großer Nachfrage einen weiteren Einführungskurs in die Imkerei an – Am Donnerstag, 15. März, um 19.30 Uhr beginnt in Altenkirchen der nächste Einführungskurs in die Imkerei in Trägerschaft der Kreisvolkshochschule. Der Kurs richtet sich an Personen, die sich für die Bienenhaltung interessieren, ein sinnvolles Hobby suchen oder sich aktiv für die Umwelt engagieren wollen.

Ist die Imkerei die richtige Freizeitbeschäftigung für mich? Was brauche ich für den Einstieg und was kostet es? Was bringen die Produkte des Bienenvolkes? Wie wird Honig fachgerecht verarbeitet? All das sind Fragen, die im Kurs behandelt werden. Alle imkerlichen Arbeiten werden theoretisch erläutert und nachfolgend in der Praxis vertieft. Es gibt keine Alterseinschränkungen. Der Kurs unter fachkundiger Leitung von Reimund Wagner umfasst insgesamt sechs theoretische und vier weitere praktische Termine auf dem Lehrbienenstand Honneroth. Die Kursgebühr beträgt 50 Euro. Nähere Informationen und Anmeldungen bei der Kreisvolkshochschule unter Telefon: 02681 81-2212 sowie per Email unter kvhs@kreis-ak.de.