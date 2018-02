14 Azubis bestehen Abschlussprüfung

Veröffentlicht am 27. Februar 2018 von wwa

BAD MARIENBERG – Feierstunde zur bestandenen Abschlussprüfung – Anlässlich ihrer bestandenen Abschlussprüfung wurden die 14 ehemaligen Auszubildenden der Sparkasse Westerwald-Sieg, die am 1. August 2015 ins Berufsleben gestartet sind, zu einer Feierstunde ins Wildpark Hotel Bad Marienberg eingeladen. Dort gratulierten Personalleiterin Bärbel Decku und Ausbildungsleiter Kevin Andres den frisch gebackenen Bankkaufleuten.

In den zweieinhalb Jahren Ausbildung wurden die jungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in allen Bereichen des Bankgeschäfts umfassend ausgebildet. In den Geschäftsstellen der Sparkasse konnten sie im direkten Kontakt mit den Kunden ihre Kenntnisse anwenden und Neues hinzu lernen. Die tiefgreifenden Fachkenntnisse wurden im Rahmen der Ausbildung durch die internen Fachbereiche, die Berufsschule sowie den innerbetrieblichen Unterricht und die umfangreichen Prüfungsvorbereitungsmaßnahmen durch die Sparkassenakademie Rheinland-Pfalz vermittelt.

Die Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen hat sehr gut funktioniert. Auch die Kunden haben sich schnell an die neuen Gesichter gewöhnt und die geleistete Arbeit mit Wertschätzung anerkannt.

Bereits Mitte Januar absolvierten die Auszubildenden erfolgreich Ihre Abschlussprüfung vor der Industrie- und Handelskammer Koblenz. Ausbildungsleiter Kevin Andres zeigte sich sehr zufrieden und lobte das Engagement und den Ehrgeiz, den die Auszubildenden über die gesamte Ausbildungsdauer gezeigt haben. „Getreu dem Sprichwort von Johann Wolfgang von Goethe „Erfolg hat drei Buchstaben: TUN“, müssen Sie jetzt zeigen, was Sie während Ihrer Ausbildung gelernt haben“, so Kevin Andres.

Alle Auszubildenden werden seit Ende ihrer Ausbildung in den Geschäftsstellen eingesetzt um den Kunden mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Personalleiterin Bärbel Decku nutzte die Gelegenheit auch um den jungen Absolventen die Möglichkeiten einer Karriere bei der Sparkasse zu erläutern. „Mit der Ausbildung haben Sie den ersten wichtigen Schritt in Ihre berufliche Zukunft gemacht. Die Sparkasse wird Sie auch weiterhin bei Ihrer persönlichen Karriereplanung unterstützen“ so Bärbel Decku.

Für die Sparkasse sind die Auszubildenden die wichtigste Quelle neue Fachkräfte zu gewinnen. Mehr als 90 Prozent der heutigen Fachkräfte sind ehemalige Auszubildende. Auch in Zukunft ist der Bedarf an Nachwuchskräften groß. Die Sparkasse Westerwald-Sieg sucht bereits jetzt für den Ausbildungsstart 2019 neue Auszubildende. Die Ausbildung erfolgt wohnortnah in den 33 Geschäftsstellen in ihrem Geschäftsgebiet. Informationen rund um die Ausbildung sind im Internet unter www.skwws.de/ausbildung zu finden. Dort sind Bewerbungen direkt über das Bewerberportal der Sparkasse möglich.

Foto: (v.l.): Bärbel Decku, Jana Benner, Lena Grabowsky, Angelina Pfeifer, Larissa-Adriana Errico, Bastian Seiler, Daniel Jünger, Jana Buchen, Dominik Mohr, Tobias Schmitz, Angelina Udert, Philipp Weber, Kastriot Pajaziti, Kevin Andres