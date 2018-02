1,5 Tonnen Schrott in Wallmenroth gestohlen

Veröffentlicht am 27. Februar 2018 von wwa

BETZDORF – Diebstahl von Schrott in Wallmenroth – Bislang unbekannte Täter entwendeten von einem Grundstück eines Heizungs- und Sanitärbetriebes in Wallmenroth, Tiergartenstraße, circa 1,5 Tonnen Schrott. Entwendet wurden Heizkessel und Heizkörper. Der Tatzeitraum dürfte von Samstag, 24. Februar, 18:30 Uhr bis Sonntag, 25. Februar, 15:00 Uhr liegen. Der Schrott dürfte mit einem Transporter oder Lkw abtransportiert worden sein. Hinweise unter 02741/9260 an die Polizei in Betzdorf.