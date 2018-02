Veröffentlicht am 28. Februar 2018 von wwa

NEUWIED – Am Mittwoch, 14. März keine Beurkundungen im Standesamt – Wegen landesweiter Wartungsarbeiten kann das Standesamt der Stadt Neuwied am Mittwoch, 14. März, keine Beurkundungen von Geburten oder Sterbefällen vornehmen und keine Urkunden ausstellen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen jedoch für allgemeine Auskünfte und Fragen zu Eheschließungen oder Kindschaftsangelegenheiten und für Terminvereinbarungen zur Verfügung. Auch können an dem Tag Personenstandsurkunden weiterhin im Onlineportal bei www.standesamt-neuwied.de beantragt werden.