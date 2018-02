Veröffentlicht am 27. Februar 2018 von wwa

NEUWIED – Alarmanlage selber bauen – Kinder- und Jugendbüro bietet Elektronik-Camp an – Für Kinder und Jugendliche gehört der Umgang mit Technik und Medien zum Alltag. Damit sie sich auf diesem Feld kompetent bewegen können, bietet das Kinder- und Jugendbüro der Stadt Neuwied in Kooperation mit der Universität Koblenz und dem Fachgebiet Techniklehre erneut ein Elektronik-Camp für Jugendliche zwischen zehn und 14 Jahren an.

Lustige Hardware in Eigenregie erbauen, das lernen Jugendliche am Freitag, 9. März, von 15:00 bis 19:00 Uhr, und am Samstag, 10. März, von 12:00 bis 18:00 Uhr. Die Referenten der Uni Koblenz beginnen mit einfachen Elektronikschaltungen und dem richtigen Umgang mit Elektronikteilen. Unter anderem können die Teenager im Mensagebäude der Robert-Krups-Schule Irlich Alarmanlagen und Lichtschranken in der Reißzwecktechnologie errichten. Der Preis beträgt 20 Euro pro Teilnehmer. Infos und Anmeldung bis 5. März beim KiJuB, Pfarrstraße 8, Telefon 02631 802 170; Email: kijub@neuwied.de.