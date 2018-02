Veröffentlicht am 26. Februar 2018 von wwa

STRASSENHAUS – Polizei warnt vor „Enkeltrick“ Betrügern – Am Samstag, 24. Februar, kam es im Dienstgebiet der Polizei Straßenhaus zu Telefonaten, bei denen Betrüger im Rahmen des sogenannten „Enkeltricks“ versuchten, Bargeld zu erlangen. Dabei geben die unbekannten Anrufer sich als Verwandte aus und verwickeln ihre Gesprächspartner zunächst in ein Gespräch. Im weiteren Verlauf werden meist Geldprobleme als Grund für den Anruf aufgeführt, verbunden mit der Bitte um Hilfe in Form von der Übergabe von Bargeld an den Anrufer oder entsprechend durch diesen beauftragte Personen.

Nachdem eine Übergabezeit und -örtlichkeit vereinbart wurde, wird dann im schlimmsten Fall Bargeld an die Betrüger übergeben. In den jüngst bekannt gewordenen Fällen kam es zu keiner Geldübergabe, da die Angerufenen misstrauisch wurden und die Gespräche frühzeitig beendeten.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei auf Folgendes hin:

Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon nicht selbst mit Namen vorstellt.

Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr Gesprächspartner Geld von Ihnen fordert. Vergewissern Sie sich, ob der Anrufer wirklich ein Verwandter ist: Rufen Sie die jeweilige Person unter der bisher bekannten und benutzten Nummer an und lassen Sie sich den Sachverhalt bestätigen.

Geben Sie keine Details zu Ihren familiären oder finanziellen Verhältnissen preis.

Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.

Informieren Sie sofort die Polizei, wenn Ihnen ein Anruf verdächtig vorkommt.

Wenn Sie Opfer geworden sind: Wenden Sie sich an die Polizei und erstatten Sie Anzeige.