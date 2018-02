Veröffentlicht am 25. Februar 2018 von wwa

ASBACH – Weiße Katze begehrt Unfallflucht – Am Freitagabend, 23. Februar, gegen 22:40 Uhr, ereignete sich auf der Burgstraße in Asbach ein Verkehrsunfall, bei dem ein Autofahrer versehentlich eine weiße Katze anfuhr. In der Folge ist die verletzte Katze jedoch weiter gelaufen und war nicht mehr auf zu finden. Der Tierhalter wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Straßenhaus, Telefon: 02634-9520, Email: PIStrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.