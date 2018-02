Veröffentlicht am 26. Februar 2018 von wwa

HORHAUSEN – Jahreshauptversammlung Heimat- und Verkehrsverein Horhausen am Sonntag, 4. März – Zur Jahreshauptversammlung am Sonntag, 4. März, ab 14:30 Uhr, lädt der Heimat- und Verkehrsverein Horhausen alle Mitglieder und Interessierte recht herzlich in Rudi’s Schlemmerstube (Horhausen) ein. Auf der Tagesordnung stehen folgende Punkte: Geschäftsbericht 2017, Kassenbericht, Bericht der Kassenprüfer, Entlastung des Vorstandes, Veranstaltungsprogramm 2018 und Verschiedenes. Im Anschluss an die Versammlung werden Kaffee und Kuchen angeboten. Der Vorstand hofft auf rege Teilnahme der Mitglieder.