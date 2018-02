Veröffentlicht am 26. Februar 2018 von wwa

KOBLENZ – evm stellt die Weichen für die Zukunft – Vorstand lädt Koblenzer Stadtrat zum Informationsaustausch ein – Fast vier Jahre gibt es die Energieversorgung Mittelrhein (evm) nun schon. Um Bilanz zu ziehen und einen Blick in die Zukunft zu werfen, hat der Vorstand die Mitglieder des Koblenzer Stadtrats in die Hauptverwaltung an der Ludwig-Erhard-Straße eingeladen. Dabei wurde deutlich: Die Entscheidung, die ehemals eigenständigen Unternehmen, die unter anderem für die Erdgas- und Stromversorgung in der Region verantwortlich waren, unter ein einheitliches Dach zu stellen und zusammenzuführen, war richtig. „Der Zusammenschluss war komplex und seinerzeit durchaus mit Risiken verbunden“, erklärt Oberbürgermeister Prof. Dr. Joachim Hofmann-Göttig im Namen des Hauptgesellschafters. „Doch rückblickend war es sowohl strategisch als auch wirtschaftlich der richtige Weg.“

Josef Rönz, Vorstandsvorsitzender der evm, kann dies nur unterstreichen: „Die regionale Verbundenheit und die enge Partnerschaft, die wir mit den Kommunen in der Region pflegen, unterscheidet uns von bundesweiten Anbietern. Inzwischen haben wir als evm zehn kommunale Gesellschafter aus der Region.“ Josef Rönz und seine Vorstandskollegen Dr. Karlheinz Sonnenberg und Bernd Wieczorek berichteten den Gästen aus Rat und Verwaltung, dass die evm auf soliden finanziellen Beinen steht und in den vier Jahren ihres Bestehens einen dreistelligen Millionenbetrag in der Region investiert hat.

Sie verschwiegen auch nicht, dass sich die evm einem starken Wettbewerb ausgesetzt sieht und daher die Weichen für die Zukunft stellen muss. So setzt das Unternehmen unter anderem auf den Ausbau innovativer Energiedienstleistungen. Ein Beispiel hierfür ist das Quartiersprojekt Rheinquartier Lahnstein, in dem 350 Wohneinheiten sowie Gewerbeflächen entstehen. Hier sorgt die evm für sämtliche Infrastrukturdienstleistungen und damit für eine zukunftsweisende Energieversorgung.

Auch auf anderen Gebieten ist die evm aktiv: „Wir setzen auf die Chancen der Digitalisierung, investieren in regenerative Energieerzeugungsanlagen, positionieren uns als kompetenter Anbieter von Energie- und Infrastrukturlösungen und stellen die Kundenbedürfnisse in den Mittelpunkt unseres Handelns“, berichtet Bernd Wieczorek.

Der Vorstand informierte die Gäste ferner über den Ausbau der Elektromobilität. Gemeinsam mit der Stadt Koblenz erstellt die evm derzeit ein Ladeinfrastrukturkonzept zum intelligenten Ausbau der Ladesäulen vor Ort. Außerdem verwiesen die Referenten auf das neue regionale Netzwerk Elektromobilität, das die evm gemeinsam mit führenden Koblenzer Autohäusern sowie der Elektroinnung gegründet hat. Dazu gibt es ein umfangreiches Informationsangebot unter www.evm.de/emobil, wo sich jeder über alle verfügbaren Elektrofahrzeuge, Fördermöglichkeiten und die entsprechenden Fahrstromanschlüsse informieren kann.

Auch das Gas- und Stromnetzgeschäft wurde erfolgreich in der Energienetze Mittelrhein GmbH & Co. KG zusammengeführt und sogar ausgebaut: Unter anderem wurde der Betrieb der Gas- und Stromnetze in Andernach übernommen und die Stromkonzession in Mayen gewonnen.

Letztlich war auch die Zukunft des ÖPNV in Koblenz Inhalt der Veranstaltung. Vorstandsmitglied Dr. Karlheinz Sonnenberg stellte die Überlegungen der evm in Bezug auf dieses wichtige Aufgabenfeld dar. „In Zeiten von Dieselfahrverboten und hoher Stickoxid-Belastung ist der ÖPNV nicht das Problem, sondern Teil der Lösung für eine verbesserte Luftqualität in Koblenz“, betonte er in seinen Ausführungen und verwies auf den Einbau von modernen Filtersystemen in den Dieselbussen.