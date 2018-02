Seminar zum Schamanismus im Haus Felsenkeller

Veröffentlicht am 25. Februar 2018 von wwa

ALTENKIRCHEN – Seminar zum Schamanismus – Am Wochenende, Samstag und Sonntag, 17. und 18. März lädt das Haus Felsenkeller zum Basisseminar Schamanismus ein. Schamanismus ist das wohl älteste Heilsystem der Welt. In einem veränderten Bewusstseinszustand, der Trance, hat der/die Schamane/in Zugang zur nichtalltäglichen Wirklichkeit, um von dort Hinweise zu Krankheit und Heilungsmöglichkeiten eines Patienten/in in die Alltagswelt zu bringen. Der Schamanismus beinhaltet nicht alleine Techniken, sondern ist auch, und vor allem, eine Form der Lebenshaltung. Alles ist beseelt und damit der Kommunikation zugänglich. Dies muss man erfahren und leben.

Im Basisseminar vermittelt Katja Reimann (Lehrbeauftragte des Schamanismus e. V.) die Grundlagen. Zentral ist dabei die Erfahrung der schamanischen Reise, einer visionären Methode, um in die Anderswelt, die nichtalltägliche Wirklichkeit, einzutreten. Es geht darum, mit Hilfe von monotonen Rhythmen, beispielsweise der Trommel, hinüber zu reisen. Ein hierauf aufbauendes Seminar ist für die Zukunft in Planung. Die Kursgebühr beträgt 150 Euro.

Informationen und Anmeldung im Haus Felsenkeller, Telefon: 02681 986412 und Anmeldetelefon: 02681 803598 (rund um die Uhr) oder unter www.haus-felsenkeller.de