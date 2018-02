Veröffentlicht am 24. Februar 2018 von wwa

ALTENKIRCHEN – Programmieren lernen mit Python Zum ersten Mal hat die Kreisvolkshochschule in Altenkirchen am Dienstag, 6. März, den EDV-Kurs „Programmieren lernen mit Python“ im Angebot. Einfach, übersichtlich und kostenfrei ist Python der ideale Einstieg in eine höhere Programmiersprache. Python ist weit verbreitet, universell einsetzbar und zugleich der Schlüssel, sich mühelos auch in allen anderen höheren Sprachen zurechtzufinden. Der Spaß und die Neugier am Programmieren stehen in diesem Kurs im Vordergrund, denn schließlich leitet sich der Name von der englischen Komikertruppe Monty Python ab.

Um die vielfältigen Fähigkeiten von Python kennen zu lernen werden die Teilnehmenden zusammen kleinere Hilfsprogramme schreiben, die das tägliche Arbeiten am Rechner vereinfachen können. Zum Beispiel ein Tool, um die Urlaubsbilder automatisch in GoogleMaps darzustellen, ein Fahrtenbuch, das automatisch die Entfernung zwischen Start und Ziel der Fahrt berechnet oder Darstellung der Wetterdaten des Wohnorts in professionellen Graphen. Welche Programme das sein werden, passt sich an die Interessen der Teilnehmer an. Der sichere Umgang mit einem PC oder Mac wird erwartet. Programmierkenntnisse sind nicht erforderlich.

Der Kurs umfasst zehn Termine und findet jeweils dienstags in der Zeit von 18:00 bis 19:30 Uhr statt. Die Kursgebühr beträgt 100 Euro. Kursleiter ist Stefan Farmbauer. Anmeldungen oder weitergehende Informationen bei der Kreisvolkshochschule unter Telefon: 02681 812212 oder per Email unter kvhs@kreis-ak.de.