ALTENKIRCHEN – Spanisch für den Urlaub – Neuer Sprachkurs der Kreisvolkshochschule beginnt Für Personen, die eine Reise nach Spanien oder Lateinamerika planen und sich dort verständigen wollen, ist der aktuelle Sprachkurs der Kreisvolkshochschule Altenkirchen „Spanisch für den Urlaub“ ab Montag, den 12. März, genau das Richtige. Er vermittelt Grundkenntnisse für die wichtigsten Urlaubssituationen, wie Einkauf, Wegbeschreibung, Hotel und Restaurant oder Café. Zudem ist er als idealer Einstieg geeignet für Sprachinteressierte, die sich längerfristig der spanischen Sprache widmen möchten. Praktische Informationen über das Urlaubsland ergänzen den Sprachunterricht. Vorkenntnisse in Spanisch sind nicht erforderlich. Die Dozentin ist Maria de Schneider.

Der Sprachkurs umfasst 10 Termine und findet jeweils montags von 18:30 bis 20:00 Uhr in den Räumen der Kreisvolkshochschule in Altenkirchen statt. Die Kursgebühr beträgt 50 Euro. Anmeldungen und weitere Informationen bei der Kreisvolkshochschule unter Telefon: 02681 81-2212 oder per Email unter kvhs@kreis-ak.de.