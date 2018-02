Veröffentlicht am 24. Februar 2018 von wwa

NEUWIED – Sandkauler Weg wird nochmals gesperrt – Weitere Bauarbeiten beginnen am Dienstag – Im Sandkauler Weg steht eine Sperrung an. Der Grund: Ein Kanalhausanschluss in einem bereits fertiggestellten Baufeld funktioniert nicht korrekt. Dieser Anschluss wird nun im Auftrag der Servicebetriebe Neuwied ein zweites Mal verlegt. Das hat zur Folge, dass die Ausfahrt aus dem Rewe-Kreisel in Richtung Sandkauler Weg nochmals gesperrt werden muss. Autofahrer können voraussichtlich ab Dienstag, 27. Februar, weder die Auffahrt auf die B 256 nach Weißenthurm nutzen, noch über das Reuther-Ohr auf die Engerser Landstraße abbiegen. Auch die Weiterfahrt stadtauswärts via Sandkauler Weg ist dann nicht möglich. Die Arbeiten werden mindestens bis Freitag, 2. März, andauern.