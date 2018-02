Veröffentlicht am 22. Februar 2018 von wwa

ALTENKIRCHEN – IHK-Geschäftsstelle Altenkirchen – Die Konjunktur im Landkreis Altenkirchen – Die konjunkturelle Entwicklung im Landkreis Altenkirchen stagniert zum Jahreswechsel 2017/18 weiterhin auf dem hohen Niveau der Vorumfragen. Der IHK-Konjunkturklimaindikator, in dem die derzeitige Lage und die Aussichten für die Zukunft verrechnet werden, bleibt mit 123 Punkten fast unverändert (Herbst 2017: 124 Punkte). „Das Geschäftsklima bleibt damit zwar hinter der dynamischen Entwicklung im IHK-Bezirk Koblenz zurück (IHK-Konjunkturklimaindikator: 128 Punkte), liegt aber weiterhin im deutlich expansiven Bereich oberhalb der 100 Punkte‑Marke“ so Oliver Rohrbach, Geschäftsführer der IHK-Regionalgeschäftsstelle Altenkirchen.

Die aktuelle Geschäftslage bewertet fast jeder zweite Betrieb als gut, 39 Prozent als befriedigend und 13 Prozent als schlecht. Im Vergleich zur Umfrage im Herbst 2017 fällt der Lagesaldo dabei um vier Prozentpunkte auf 35 Prozentpunkte (Herbst 2017: 39 Prozentpunkte). Im Saldenwert unverändert zeigen sich die mittelfristigen Geschäftserwartungen (elf Prozentpunkte). Hierbei gehen zum Winter 2017/18 zunehmend mehr Unternehmen von einer Verbesserung der Geschäftstätigkeit in den kommenden 12 Monaten aus (24 Prozent, Herbst 2017: 20 Prozent). Gleichermaßen rechnen auch mehr Unternehmen mit schlechteren Geschäften (13 Prozent, Herbst 2017: neun Prozent).

Wachstumsimpulse versprechen die zunehmenden Beschäftigungsabsichten der regionalen Betriebe. Fast jeder fünfte Betrieb will seinen Personalbestand in den kommenden Monaten aufstocken, während fast jeder neunte fürchtet sich von Mitarbeitern trennen zu müssen. Damit steigt die Einstellungsbereitschaft per Saldo um acht Prozentpunkte auf derzeit sieben Prozentpunkte (Herbst 2017: minus einem Prozentpunkt). Die Investitionsperspektiven bleiben hingegen mit drei Prozentpunkten im Saldenwert auf dem Niveau der Herbstumfrage (zwei Prozentpunkte). „Insgesamt sprechen die positiven Stimmungswerte und die erfreulichen Arbeitsmarktimpulse für eine Fortsetzung des moderaten Expansionstempos der Wirtschaft in Altenkirchen“ so Oliver Rohrbach.