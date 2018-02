Veröffentlicht am 24. Februar 2018 von wwa

NEUWIED – Außergewöhnlicher Auftritt am Aschermittwoch –Wenn Aschermittwoch und der Valentinstag auf ein Datum fallen, so ist dies außergewöhnlich. Außergewöhnlich war auch der Auftritt, den die Neuwieder Sprachkünstlerin Dr. Ursula Howard und der Koblenzer Schlagzeuger Alexander Sauerländer (Foto) an jenem Tag in der Volkshochschule Neuwied boten. Howard las aus ihrem neuesten Lyrikband „The Secret of Life – Change a Tragedy into a Comedy” (Das Geheimnis des Lebens – Wandle eine Tragödie in eine Komödie). Dazu schufen Lichteffekte und Trommelwirbel eine ganz eigene Atmosphäre. Im normalerweise nüchtern gehaltenen Seminarraum der VHS, der sich mittels Licht und Rhythmus in einen Farb- und Klangraum wandelte, ging es in Howards Versen unter anderem um Ikarus, indianische Riten und Machtspiele. Passend zum Valentinstag hatten natürlich auch Liebesgedichte ihren Platz im Programm. Wer sich auf die ungewöhnliche Lesung, perfekt begleitet und inszeniert von Perkussionist Alexander Sauerländer, einließ, erlebte eine Reise durch Mythen und in die faszinierende deutsch-englische Wortwelt der Autorin.