EMMERZHAUSEN – Gelungene Austragung des Siegfried-Koch-Gedächtnislaufs – Nach dem witterungsbedingten Ausfall im Vorjahr konnte am Sonntag wieder der traditionelle Siegfried-Koch-Gedächtnislauf zu Ehren des Neuwieder Skipioniers Siegfried Koch im Skilanglaufzentrum Emmerzhausen ausgetragen werden – Streckenchef André Schmidt sorgte dank gefrorener und fester Altschneedecke für eine gut präparierte Alternativloipe mit einer Länge von ca. 2 Kilometern, die gerade in den Kurven und Abfahrten auch den Erfahrenen technisch alles abverlangte und zu einigen Stürzen führte. Je nach Alter und Geschlecht mussten verkürzte Distanzen zwischen 0,5 und 10 Kilometern im Skilanglaufzentrum Emmerzhausen absolviert werden.

Die schnellste Zeit bei den Herren gelang allerdings keinem Westerwälder. Jan Ulbrich vom TGV Schotten siegte souverän im Doppelstockschub in 31:14 Minuten. Auf den Gesamträngen 2 und 3 folgten André Schmidt und Matthias Wiederstein. Bei den Damen gewann Marita Decker in 47:07 Minuten.

Die Jedermannklasse über 6 Kilometer konnten bei den Herren Dieter Rosenkranz (RSV Daadetal) in 29:48 Minuten und bei den Damen Elwira Hein (SRC Heimbach-Weis 2000) in 33:22 Minuten für sich entscheiden. Sergej Hein (SRC Heimbach-Weis 2000) siegte in der Seniorenklasse über 6 Kilometer in 21:20 Minuten. Dahinter belegte Bernd Benner (SVS Emmerzhausen) als ältester Teilnehmer sehr respektabel den zweiten Rang (24:52 Minuten).

Bei den Schülern und Schülerinnen konnten Jolina Petri (Bambini w), Johanna Henriette Fries (S 8; beide SVS Emmerzhausen), Michelle Naumann (S 11-13; SRC Heimbach-Weis 2000), Matti Mudersbach (S 8), Jadon Rüb (S 10), Marlon Stühn (S 11-13; alle SVS Emmerzhausen) und Robin Henk (S 14; SRC Heimbach-Weis 2000) mit Klassensiegen überzeugen.

Insgesamt gingen 30 Sportler an den Start. Bei der Siegerehrung wurde der Vereinsvorsitzende Ulrich Rüb von Heide Wahl, der Enkelin des Siegfried Koch, unterstützt.

Der Wettkampf war durch Unterstützung des Sportwart nordisch im Skibezirk Rheinland-Ost Stefan Puderbach nach den Biathlon-Bezirksmeisterschaften am Salzburger Kopf und dem ersten Fackel-Nachtsprint in Emmerzhausen erfreulicherweise schon der dritte nordische Wettkampf der Region in dieser Wintersaison. Die vollständige Ergebnisliste findet sich unter http://www.skiverein-stegskopf-emmerzhausen.de/. (Vereinsbericht) Fotos: © Marc Rosenkranz, http://www.emmerzhausen-westerwald.de/