Veröffentlicht am 23. Februar 2018 von wwa

NEITERSEN – KiJuNei-Jahr erneut mit einer Kinder- und Jugenddisco Das KiJuNei-Jahr begann erneut mit einer Kinder- und Jugenddisco „in der guten Stube des Dorfes (Wiedhalle)“ und begrüßte zahlreiche kleine und große Besucher. Viele fleißige Hände hatten im Vorfeld den kleinen Saal der Wiedhalle geschmückt und für das Event vorbereitet. Für Musik und das passende DISCO-Licht sorgten unser DJ Mario nebst seinem Bruder Torsten. Getränke und Essen standen reichlich zur Verfügung. Das Highlight bei dieser Veranstaltung war jedoch nach einhelliger Meinung der Kids die Popcorn- sowie die Zuckerwattenmaschine!

Von 15:00 bis 17:30 Uhr waren die jüngeren Kinder im Alter von vier bis neun Jahren eingeladen um mit Freunden und Freundinnen ausgelassen zu spielen und zu tanzen. Von den Helfern der KiJuNei wurden für diesen Nachmittag einige kleine Spiele vorbereitet. Ab 18:30 Uhr ging es dann mit den größeren Kids im Alter von zehn bis 18 Jahren weiter. Auch hier wurden zwischen der Tanzerei einige Attraktionen geboten. Alles in allem war diese Veranstaltung wieder ein besonderes gelungenes Ereignis, was nicht nur „Neiterser“ veranlasste bei dem Geschehen mitzumachen. Die Nachfrage nach der nächsten Disco war bereits am jeweiligen Ende der Veranstaltungen sehr groß!