Veröffentlicht am 22. Februar 2018 von wwa

RLP – Streik bei den Deutsche Post Niederlassungen Mainz, Koblenz und Saarbrücken – Im Tarifkonflikt mit der Deutschen Post AG hat die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) die Beschäftigten der Post Niederlassungen Mainz, Koblenz und Saarbrücken für Donnerstag, 22. Februar, mit Dienstbeginn zum Warnstreik aufgerufen. Die zentrale Streikveranstaltung findet in Kaiserslautern statt. In beiden Bundesländern arbeiten für die Deutsche Post AG etwa 10.500 Menschen, davon rund 8.500 Tarifbeschäftigte.

Nachdem auch in der dritten Verhandlungsrunde für die bundesweit rund 130.000 Tarifbeschäftigten der Deutschen Post AG kein Durchbruch erzielt werden konnte, kündigt ver.di an, den Druck zu erhöhen. „Die Beschäftigten haben eine deutliche Tariferhöhung verdient. Die Post bietet bisher nichts. Unsere Mitglieder sind damit nicht einverstanden. Ihren Unmut werden sie heute zeigen. Wenn sich seitens der Deutschen Post AG nichts bewegt, wird dies nicht die letzte Maßnahme sein,“ sagt Birgit Sperner, ver.di Landesfachbereichsleiterin und u.a. zuständig für die Deutsche Post AG in Rheinland-Pfalz sowie im Saarland.

Ver.di fordert eine lineare Erhöhung der Einkommen und Ausbildungsvergütungen um sechs Prozent, bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Überdies soll eine tarifvertragliche Wahlmöglichkeit geschaffen werden, wonach der einzelne Beschäftigte einen Teil der zu vereinbarenden Tariferhöhung in freie Zeit umwandeln kann. Das bislang jährlich, aufgrund einer Leistungsbeurteilung gezahlte, variable Entgelt will ver.di durch einen festen monatlichen Betrag ablösen. Zudem soll für die rund 32.000 Beamtinnen und Beamten des Unternehmens die sogenannte Postzulage fortgeschrieben werden. Sie ist eine postspezifische Form der Sonderzahlung für Bundesbeamte.

Das Streiklokal ist im Lautrer Wirtshaus, Bahnheim 17c, 67663 Kaiserslautern. Die Streikversammlung dort beginnt gegen 10:15 Uhr. Sprechen werden neben Birgit Sperner auch Michael Blug, Landesbezirksleiter Rheinland-Pfalz-Saarland sowie der Pfälzer Bezirksgeschäftsführer Jürgen Knoll.

Die nächste Verhandlungsrunde im Tarifkonflikt ist am 26./27. Februar in Bonn.