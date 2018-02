Veröffentlicht am 22. Februar 2018 von wwa

ALTENKIRCHEN – Weiterbildung zur „Fachkraft für Integration und Inklusion“ endete mit Zertifikatsübergabe – Erzieher/innen stehen zunehmend vor der Herausforderung, die Integration, besser noch die Inklusion von Kindern mit besonderen Verhaltensauffälligkeiten oder Leistungsstörungen und einem sehr individuellen Förderbedarf im pädagogischen Alltag zu begleiten.

Die Arbeit mit Kindern, die sich nicht an Regeln halten können, ist für die pädagogischen Fachkräfte – aber auch für die gesamte Gruppe – täglich eine Herausforderung.

Da hierfür eine fundierte qualifizierte pädagogische Arbeit von elementarer Bedeutung ist, bietet die Kreisvolkshochschule seit 2010 regelmäßig wohnortnah Fort- und Weiterbildungen für pädagogische Fachkräfte aus Kindertagesstätten an.

Kürzlich endete bereits zum dritten Mal eine solche Weiterbildung mit der offiziellen Zertifikatsübergabe. Die 14 Teilnehmerinnen qualifizierten sich mit dieser Zusatzausbildung zur „Fachkraft für Integration und Inklusion“. In der insgesamt zehntägigen Qualifizierung standen neben der Bearbeitung theoretischer Hintergründe und Ursachen für Verhaltensauffälligkeiten insbesondere praktische Unterstützungsangebote und Fördermöglichkeiten im Fokus. Die Lehrgangsreihe richtete sich an Erzieher und pädagogische Fachkräfte, die sich für zukünftige Herausforderungen qualifizieren wollten. Auch 2019 soll diese Weiterbildung wieder in Altenkirchen angeboten.

Interessenten können sich an die Kreisvolkshochschule wenden unter Telefon 0 26 81/ 81- 22 11 oder per Email unter kvhs@kreis-ak.de. Hier kann auch schon das aktuelle Fortbildungsprogramm 2018 für pädagogische Fachkräfte angefordert werden.

Foto: Die erfolgreichen Absolventinnen der Weiterbildung „Fachkraft für Integration und Inklusion“ erhielten zum Abschluss ihre Zertifikate. Im Jahr 2019 soll diese Weiterbildung erneut angeboten werden. Interessierte erhalten alle Infos bei der Kreisvolkshochschule Altenkirchen.