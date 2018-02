Veröffentlicht am 22. Februar 2018 von wwa

ALTENKIRCHEN – „Die Naturdetektive“ – eine jahreszeitliche Erkundungsreihe für junge Spurensucher mit dem Kreisjugendamt – Für neugierige Naturdetektive im Alter zwischen fünf und zehn Jahren gibt es ein neues Angebot: sie können sich auf jahreszeitliche Spurensuche in die Natur begeben. Sie lernen welchen Nutzen heimische Pflanzen haben, wie Tiere und Pflanzen den Winter überleben oder wie man die besonderen Farben der Natur nutzen kann.

An vier Terminen in den entsprechenden Jahreszeiten nimmt Naturpädagoge Dominic Pritz die Kinder mit, um die Besonderheiten und Phänomene der Natur zu erforschen. Es handelt sich bei diesem Angebot um eine Veranstaltungsreihe, die am 24. März, 23. Juni, 22. September und 17. November (alles Samstage) jeweils in der Zeit von 10:00 bis 16:00 Uhr rund um Altenkirchen stattfindet.

Die Teilnehmergebühr für alle vier Termine beträgt 25 Euro.

Interessierte Erziehungsberechtigte können sich beim Kreisjugendamt Altenkirchen, Anna Beck, unter der Telefonnummer: 0 26 81 81- 25 13 oder per Email unter anna.beck@kreis-ak.de informieren und ihre Kinder anmelden.