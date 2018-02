Veröffentlicht am 22. Februar 2018 von wwa

MEHREN – Zwei Workshops in den Osterferien in Mehren – Virtuelle Realität kennenlernen und Minecraft-Requisiten basteln – Das Kreisjugendamt Altenkirchen veranstaltet in Kooperation mit der Ortsgemeinde Mehren in den Osterferien, am Montag, 26. März, gleich zwei unterschiedliche Workshops. Beide finden in Räumen der Freiwilligen Feuerwehr Mehren statt.

Workshop zum Thema „Virtuelle Realität“ am Morgen: Von 09:00 bis 13:00 Uhr können sich Mädchen und Jungen im Alter ab zehn Jahren mit der Frage beschäftigen, ob die digitale Zukunft in der Virtuellen Realität (kurz: VR) oder der sogenannten Augmentet Reality (kurz: AR), einer Mischung aus virtueller und physischer Realität, liegt. Augmentet Reality ist vielen spätestens nach Pokémon Go ein Begriff. Um in andere Welten einzutauchen oder ungewöhnliche Dinge in der Umgebung zu sehen braucht es nur ein Smartphone und die passende App.

Die Teilnehmenden setzen sich im Workshop mit den Begriffen VR und AR auseinander und werfen einen Blick in die Zukunft. Erläutert wird auch wie die Technik dahinter funktioniert. Mit einer VR-Brille werden die Kinder dreidimensional in verschiedene Welten versetzt. Ob Achterbahn, Unterwasserwelt oder einfach nur ein Labyrinth, durch das sie virtuell hindurch müssen. Im Workshop probieren die Kinder alles praktisch aus und erstellen selbst eine VR-Brille, die dann jeder mit nach Hause nehmen kann. Zum Workshop dürfen die Teilnehmer gerne das eigene Smartphone mitbringen.

Workshop „Minecraft-Requisiten basteln“ am Nachmittag: In der Zeit von 14:00 bis 18:00 Uhr steht dann die Kreativität im Mittelpunkt. Mädchen und Jungen im Alter von sieben bis zwölf Jahren die Möglichkeit sich kreativ auszuprobieren, indem sie lernen Requisiten wie beispielsweise ein Diamanten-Schwert als Schlüsselanhänger oder eine Creeper-Spardose in Anlehnung an das bekannte Computerspiel „Minecraft“ zu basteln. Bei diesem kann der Spieler in offener Spielweise Rohstoffe abbauen („Mine“) und zu anderen Gegenständen weiterverarbeiten („Craft“). Daran orientiert sich dieser Kreativ-Workshop.

Die beiden Workshops betreut Michaela Weiß-Janssen, Medienpädagogin. Die Teilnahme kostet 11 Euro pro Teilnehmer und Workshop. Anmeldungen und weitere Informationen bei der Kreisjugendpflege, Anna Beck, Telefon: 0 26 81 81- 25 13 oder per Email unter anmeldung.jugendarbeit@kreis-ak.de. Foto: © Kreisjugendpflege AK

Foto: Mit Bügelperlen sind Minecraft-Requisiten ganz leicht zu basteln.