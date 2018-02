Infoabend zum Thema „Populismus“ im Felsenkeller

Veröffentlicht am 22. Februar 2018 von wwa

ALTENKIRCHEN – Infoabend zum Thema „Populismus“ – Am 14. März, von 20:00 bis 22:00 Uhr, lädt das Haus Felsenkeller zur Veranstaltung „Was verstehen wir eigentlich unter Populismus“ ein. Eine Kooperationsveranstaltung mit LAG anderes Lernen e.V., Förderverein für nachhaltiges regionales Wirtschaften e.V., Westerwälder Initiativen- und Betriebenetz e.V.

Was verbirgt sich nun eigentlich hinter diesem Begriff? Was sehen Nutzer und Ablehner alles in ihm inbegriffen? Zunächst bezieht sich Populismus auf populus – das Volk. Das allein ist zunächst „unverdächtig“. Was also verbirgt sich noch dahinter? Wann benutzt man diesen Begriff? Woher kommt seine Bewertung und wie kommt es, dass er derzeit so häufig in Debatten genutzt wird? Verbergen sich dahinter Gefahren oder warum ist „populistisch“ fast ein beleidigendes Attribut? Darüber will Andreas Pecht (Kulturjournalist und freier Autor) informieren und über den Begriff und das was er zurzeit beinhaltet diskutieren. Der Kostenbeitrag beträgt 5 Euro. Informationen und Anmeldung im Haus Felsenkeller, Telefon: 02681 986412 und Anmeldetelefon: 02681 803598 (rund um die Uhr) oder unter www.haus-felsenkeller.de.