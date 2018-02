Veröffentlicht am 22. Februar 2018 von wwa

ALTENKIRCHEN – „Macht Schuld etwa Sinn?“ Trauerbegleiterin Chris Paul trifft Clownin Aphrodite zu einer Vortragsperformance – Der Hospizverein Altenkirchen wird 15 Jahre alt und lädt herzlich am Donnerstag, 15. März, ab 19:00 Uhr in den Pfarsaal St. Jakobus der katholischen Kirche, Rathausstraße 9, 57610 Altenkirchen zur Vortragsperformance „Macht Schuld etwa Sinn? ein.

Eine Clownin und eine Trauerbegleiterin haben sich zusammengetan, um einen besonderen Abend zu inszenieren. Schuldvorwürfe sind ihr Thema, Rachsucht und Bußfertigkeit. Es stellt sich heraus, dass Schuldvorwürfe nicht nur schwer und belastend sind, sondern manchmal auch Erleichterung bringen, weil sie Antwort auf leidvolles Alleinsein und unerträgliche Ohnmacht sein können.

Mit intensiven Spielszenen und Erläuterungen ist eine Vortragsperformance entstanden, in der sich die Zuschauer wiedererkennen und selbst besser verstehen lernen. Clownin Aphrodite spielt bundesweit ihre Solostücke, ist Geroclownin (Clownin für Themen aus der Gerontologie), in Altenheimen und leitet Workshops zu Humor und Gelassenheit. Chris Paul ist eine der bekanntesten Trauerbegleiterinnen in Deutschland, Trainerin und Fachautorin zum Thema Trauer. Ihr erfolgreiches Buch „Schuld Macht Sinn“ ist die Grundlage der Vortragsperformance.

Der Eintritt ist frei. Das Sparschwein freut sich über Spenden, die für die Hospizarbeit des Hospizvereins Altenkirchen verwendet werden. Foto: Grafik Bild Performance