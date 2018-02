Veröffentlicht am 21. Februar 2018 von wwa

DERNBACH – Verkehrsunfall durch Falschfahrer auf der A 3 – Fahrer schwer verletzt – Am Dienstagnachmittag, 20. Februar, um 15:30 Uhr, kam es am Dernbacher Dreieck zu einem schweren Verkehrsunfall, der von einem Falschfahrer verursacht wurde. Der 67jährige Fahrer eines Pkw aus dem Westerwaldkreis hatte sich offensichtlich verfahren und fuhr vom Salzlager des Dernbacher Dreicks auf den Zubringer der A 3, aus Richtung Frankfurt, auf die A 48, in Richtung Trier, entgegen der Fahrtrichtung. Das Fahrzeug kollidierte er mit zwei entgegenkommenden, in einem Überholvorgang befindlichen Sattelzügen, obwohl diese noch versuchten, dem Pkw auszuweichen. Bei dem Aufprall wurde der Unfallverursacher schwer verletzt und nach ärztlicher Versorgung vor Ort in ein Krankenhaus gebracht. Der Pkw wurde erheblich beschädigt, an den Sattelzügen entstanden ebenfalls Schäden. Der Gesamtschaden wird von der Polizei auf circa 35.000 Euro geschätzt. Durch die Vollsperrung entstand auf der A 3 ein Rückstau von circa fünf Kilometer. Es waren sechs Beamte der Polizeiautobahnstation Montabaur, die Autobahnmeisterei Heiligenroth, DRK und Notarzt im Einsatz. Quelle: Polizei