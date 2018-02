Veröffentlicht am 21. Februar 2018 von wwa

ALTENKIRCHEN – „Teilen statt Wegwerfen“ – Foodsharing Altenkirchen gegründet – 313 Kilogramm Lebensmittel landen in Deutschland im Müll – und das nicht pro Tag, Stunde oder Minute, sondern pro Sekunde. „So soll das nicht weitergehen“, sagen nun auch Ehrenamtliche im Landkreis Altenkirchen und schließen sich der bundesweiten Aktion an. Die Mission der Gruppe ist klar, überschüssige Lebensmittel werden von sogenannten „Rettern“ (englisch Foodsaver) vor dem Wegwerfen bewahrt und im Anschluss verteilt.

Seit Anfang 2018 gibt es die Ortsgruppe in Altenkirchen. Sie schließt Kooperationen mit Betrieben und sorgt dafür, dass überschüssige Lebensmittel nicht entsorgt werden. Krumme Gurken, angestoßene Äpfel, Brot vom Vortag werden beispielsweise von Foodsavern abgeholt und weiterverteilt. Ob sie selbst, Freunde oder Bedürftige die Lebensmittel essen, ist dem Foodsaver überlassen – nur Wegwerfen und Weiterverkaufen ist verboten.

Christa Abts, Geschäftsführerin des Caritasverbandes Altenkirchen und der Tafel in Altenkirchen ist mit Hans-Joachim Roos, dem langjährigen ehrenamtlichen Mitglied des Leitungsteams der Tafel einer Meinung: „Foodsharing und die Tafeln sind keineswegs Konkurrenten, sondern stehen in engem Austausch miteinander. Wir begrüßen das zusätzliche Angebot hier vor Ort und helfen gerne dabei Foodsharing bekannt zu machen.“

Damit Foodsharing auch in Altenkirchen Fuß fassen kann, werden noch engagierte Menschen aus dem Raum Altenkirchen gesucht. Die noch junge Ortsgruppe umfasst gegenwärtig zehn Menschen, die gerne ein Zeichen gegen die Verschwendung von Lebensmittel setzen möchten. Als „Lohn“ für den persönlichen Einsatz warten ein gutes Gewissen, hochwertige Lebensmittel, die Dankbarkeit beim Weiterverteilen und viel Spaß in der Gruppe. Schon wenige Minuten pro Woche reichen aus, um die Welt ein kleines bisschen besser zu machen. Unterstützung findet die Idee auch bei der Ehrenamtskoordinatorin des Kreises. „Wir sind gerne bereit ehrenamtliches Engagement zu fördern, wo es uns möglich ist“, so Andrea Rohrbach von der Kreisverwaltung.

Weitere Informationen erhalten Interessierte unter www.wiki.foodsharing.de und bei den Informations-Veranstaltungen am 4. März um 18:00 Uhr in der Kreisvolkshochschule Altenkirchen (Rathausstraße 12, Raum 4) und am 15. März um 18:30 Uhr im Biolandhof Schürdt (Mittelstraße 10, 57632 Schürdt, Alter Fruchtspeicher).

Die Gründerin der Ortsgruppe Altenkirchen, Johanna Rohde, beantwortet Interessierten gerne Fragen und informiert unter der Telefonnummer 0157/ 58 31 27 68 oder unter per Email unter altenkirchen.westerwald@lebensmittelretten.de.

Foto (v. l.): Andrea Rohrbach, Ehrenamtskoordinatorin des Kreises, Hans-Joachim Roos und Christa Abts als Stellvertreter der Altenkirchener Tafel und Ortsgruppengründerin Johanna Rohde, die sich über die volle Unterstützung der Tafel und des Kreises freuen kann, möchten Lebensmittel lieber Teilen statt Wegwerfen.