Veröffentlicht am 20. Februar 2018 von wwa

GEBHARDSHAIN – Mainzer Dombläser kommen nach Gebhardshain – Kammerchor bereitet sich auf sein Konzert zum 20jährigen Bestehen vor – Neben der traditionellen Mitgestaltungen des Ostermontag-Gottesdienstes sowie des vorweihnachtlichen Konzertes bereitet sich der Chor in diesem Jahr besonders auf sein Jubiläumskonzert anlässlich seines 20jährigen Bestehens am 10. Juni in der Pfarrkirche St. Maria Magdalena vor. Die überregional bekannten exzellenten „Mainzer Dombläser“ konnten für dieses Konzert engagiert werden!

Dieses war ein wichtiges Thema auf der Mitgliederversammlung des „Kammerchores Gebhardshainer Land“, zu der Vorsitzender Friedrich Fuhrberg neben dem Chorleiter Bernhard Kaufmann 18 Sänger/innen im Bürgerforum in Gebhardshain begrüßen konnte. Der Jahresbericht der Schriftführerin Rosemarie Niermann ließ noch einmal alle Veranstaltungen und Ereignisse des Jahres 2017 Revue passieren. Höhepunkte des Jahres waren die Mitgestaltung des Ostermontag-Gottesdienstes in der Evangelischen Kirche in Gebhardshain, das Konzert in der Auferstehungskirche in Schöneberg, der Chorausflug nach Limburg mit Auftritt in der Pallottiner-Kirche St. Marien, das vorweihnachtliche Konzert in der Kirche St. Maria Magdalena in Gebhardshain sowie die Teilnahme am Herbstmarkt mit dem „Weinstand“. Schatzmeister Friedrich Fuhrberg konnte von einer soliden Kassenlage berichten. Nach der Bestätigung einer korrekten Kassenführung durch die Prüferinnen Annemarie Edl und Christa Hoffmann wurde dem Vorstand einstimmig Entlastung erteilt. Beide Kassenprüferinnen wurden für das nächste Jahr wiedergewählt.

Unter der Leitung von Ulrike Kögler fanden die Neuwahlen des Vorstandes statt. Neben dem Vorsitzenden und Schatzmeister Friedrich Fuhrberg wurden der stellvertretende Vorsitzende Wolfgang Niermann, Geschäftsführerin Gisela Schock, Schriftführerin Rosemarie Niermann, Notenwartin Helga Fuhrberg, Beisitzerin Margarete Pala und Beisitzer Lothar Groß einstimmig wiedergewählt.

Beim Chorausflug geht es im September nach Essen an der Ruhr, wo neben dem Besuch der kruppschen Villa Hügel die Mitgestaltung der Vorabendmesse im Essener Münster, dem altehrwürdigen Dom des jungen Ruhr-Bistums, auf dem Programm stehen. Auch wird man wieder am Herbstmarkt in Gebhardshain mit der „Weinstube“ teilnehmen. Chorproben des Kammerchores finden jeweils mittwochs um 19:00 Uhr im Bürgerforum in Gebhardshain statt.