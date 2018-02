Veröffentlicht am 20. Februar 2018 von wwa

MAINZ – NEUWIED – Dr. Jan Bollinger (AfD) lädt zum Besuch in den Mainzer Landtag Der Neuwieder Landtagsabgeordnete Dr. Jan Bollinger (AfD) lädt am Freitag, 23. Februar zum Besuch in den Mainzer Landtag ein. Abfahrt mit dem Bus um 08:15 Uhr in Neuwied, Programm in Mainz mit Landtagsfilm, Plenarsitzung, Essen, Rundgang und Informationsgespräch mit Dr. Jan Bollinger von 10:15 bis 16:00 Uhr, Ankunft in Neuwied um 18:00 Uhr. Interessenten melden sich bitte an über Telefon 02631-9390715 oder Email info@jan-bollinger.de.