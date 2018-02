Veröffentlicht am 19. Februar 2018 von wwa

GEBHARDSHAIN – Suchaktion in Gebhardshain mit erfolgreichem Ende – Sonntagabend, 18. Februar, wurde der Löschzug Steinebach um 20:30 Uhr zu einer Vermisstensuche in die Ortslage Gebhardshain alarmiert. Eine hilfsbedürftige Frau war nach einem Spaziergang nicht mehr nach Hause zurückgekehrt.

Nach einer kurzen Rücksprache zwischen der Polizei und Führungskräften der Feuerwehr vor Ort wurde ein Bereitstellungsraum auf dem Parkplatz eines in der Ortsmitte liegenden Einkaufsmarktes angelegt.

Von hier aus wurden die alarmierten Löschzüge aus Steinebach und Rosenheim aus dem in Kausen stationierten Einsatzleitwagen heraus zur Suchaktion eingeteilt und koordiniert. Schon um 22:00 Uhr waren die Maßnahmen von Erfolg gekrönt. Die Person wurde leichtverletzt und stark frierend am Ortsrand, vermutlich nach einem Sturz, in einem Graben unter einer Hecke liegend aufgefunden und wurde nach einer Rettungsaktion durch die Feuerwehr aus dem unwegsamen Gelände an den Rettungsdienst übergeben.

Ein ebenfalls alarmierter und bereits im Anflug befindlicher Hubschrauber der Polizei konnte daraufhin sofort wieder die Heimreise antreten. (mabe) Fotos: FFW Steinebach