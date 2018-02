Veröffentlicht am 20. Februar 2018 von wwa

REGION – Regionalverband Rhein-Sieg-Eifel, Bezirk 9 und 12 – Rückblick und Ausblicke auf 2018 – Sie war kurz, sie war lebendig, mit rund 50 Ehrungen „orden“tlich und von vielen schönen und unvergesslichen Momenten geprägt, die Session 2017/2018. Der Bezirksvorstand des Regionalverbandes Rhein-Sieg-Eifel schaut im Rückblick mit seinen 45 Mitgliedsvereinen in der Region, auf eine Fülle an Veranstaltungen, Umzügen, Auftritten, Bühnenprogrammen und jeder Menge Planung in einer knapp bemessenen Session zurück. Gerne haben wir in den vergangenen Monaten als direkter Ansprechpartner allen Mitgliedsvereinen mit Rat und Tat zur Seite gestanden. Daher sagen wir Danke an alle Gesellschaften, Chöre, Vereine und Schulen im Bezirk „Obere Sieg“ und dem Landkreis Altenkirchen für das unentgeltliche ehrenamtliche Engagement. Dies gilt auch für alle Rettungskräfte und Sanitätsdienste, Feuerwehren, Polizei, Ordnungsamt usw., die während der tollen Tage zu unserem Wohle ihren Dienst versehen haben. Ein besonderer Dank gilt auch allen kleinen und großen Tollitäten und den Lebensrettern der Närrischen Blutspende. Ihr habt zusammen mit den Garden, Musikgruppen u.v.m. das rheinische Brauchtum repräsentiert, gestärkt und fortgeschrieben. Nicht zu vergessen ist natürlich auch der Bezirksvorstand und die Jugendbezirksvertreter, die unzählige Stunden und Kilometer für das Brauchtum Karneval aktiv waren, so der Bezirksvorsitzende Matthias Ennenbach.

Um dieses Brauchtum weiterhin zu pflegen, zu bewahren und fortzuschreiben, unterstützen wir alle die gemeinnützig den Karneval feiern und aktiv leben. Daher freuen wir uns auf ihre und eure Kontaktaufnahme an ennenbach@rse-bdk.de. Was in unserem Portfolio geboten wird, das ist unter www.rse-bezirk9.de einzusehen, so Ennenbach abschließend.